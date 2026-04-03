Обвинение по делу Ольшанского и Ивина рассекретили накануне их экстрадиции

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Обвинительное заключение по делу граждан России Олега Ольшанского и Сергея Ивина было опубликовано в открытый доступ за день до их экстрадиции в США, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.
Документ датирован 26 февраля, именно тогда федеральное большое жюри Среднего округа Флориды вынесло обвинительное заключение. В открытый доступ оно поступило 25 марта, за сутки до того, как болгарская сторона выдала россиян американским властям.
Как ранее сообщало РИА Новости, Ольшанский и Ивин обвиняются в сговоре с целью нарушения американских санкций против РФ, а также в отмывании денег. Прокуратура США требует конфисковать не менее 350 миллионов долларов по их делу. Как подсчитало РИА Новости, Ивину и Ольшанскому может грозить до 40 лет тюрьмы и крупные штрафы.
В декабре 2025 года российское посольство в Софии сообщило РИА Новости, что в Болгарии по запросу США арестованы двое граждан России - Олег Ольшанский и Сергей Ивин. Консульские сотрудники посольства посещали их в софийском СИЗО, поддерживали контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствовали на судебных слушаниях. Однако болгарский суд ободрил их экстрадицию в США, их выдали американской стороне 26 марта.
МИД России тогда заявил РИА Новости, что задержание россиян в Болгарии для передачи США закрепляет за Софией реноме безропотной марионетки Вашингтона.