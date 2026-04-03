Рейтинг@Mail.ru
СМИ: экс-сотрудник ФБР призвал расследовать пропажи ученых в США - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/ssha-2084903028.html
СМИ: экс-сотрудник ФБР призвал расследовать пропажи ученых в США
СМИ: экс-сотрудник ФБР призвал расследовать пропажи ученых в США
Серия загадочных исчезновений и смертей происходит среди американских ученых, к ним могут быть причастны спецслужбы иностранных держав, поделился мнением с... РИА Новости, 03.04.2026
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Daily Mail: экс-сотрудник ФБР призвал расследовать пропажи ученых в США

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Серия загадочных исчезновений и смертей происходит среди американских ученых, к ним могут быть причастны спецслужбы иностранных держав, поделился мнением с газетой Daily Mail бывший сотрудник ФБР Крис Свекер, почти 25 лет возглавлявший отдел уголовных расследований ведомства.
По словам Свекера, тревожная картина начала проявляться после того, как бывший генерал ВВС, ведущий ученый НАСА и два сотрудника одной из крупнейших ядерных исследовательских лабораторий страны бесследно исчезли в течение всего десяти месяцев.
Профессора MIT убил стрелявший в Университете Брауна
Профессора MIT убил стрелявший в Университете Брауна
19 декабря 2025, 06:47
"Первое, что приходит на ум, это потенциальный шпионаж. Наши ученые уже давно являются мишенью враждебных иностранных разведывательных служб, особенно в области ракетостроения", - сказал ветеран ФБР.
Он обратил особое внимание на дела отставного генерала ВВС 68-летнего Уильяма Нила Маккасланда и аэрокосмического инженера 60-летней Моники Хасинто Резы.
Как отмечается, Реза стала первым ученым, исчезнувшим в ходе предполагаемого заговора, 22 июня 2025 года. Она пропала без вести во время похода в лес с друзьями в Калифорнии. Исследовательница известна как создатель никелевого суперсплава "мондалой".
Маккасланд исчез 27 февраля после того, как покинул свой дом в Нью-Мексико. Он руководил исследовательскими проектами в лаборатории ВВС и, предположительно, знал военные секреты, связанные как с ядерным оружием, так и с НЛО.
Свекер также обращает внимание на двух пропавших без вести в 2025 году сотрудников Национальной лаборатории Лос-Аламоса.
Помимо четырех пропавших без вести, с июля 2024 года погибли еще четыре ученых, в том числе два видных исследователя, убитых в собственных домах. Среди погибших физик Нуно Лурейро, астрофизик Карл Гриллмэр, фармацевтический исследователь Джейсон Томас и ученый из НАСА Фрэнк Майвальд.
"Это должно быть полностью расследовано ФБР, а не разными местными полицейскими управлениями", - заявил Свекер газете.
Он призвал свое бывшее ведомство рассматривать эти дела как возможный заговор и шпионскую операцию.
СМИ: подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете покончил с собой
19 декабря 2025, 05:23
СМИ: подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете покончил с собой
19 декабря 2025, 05:23
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала