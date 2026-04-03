СМИ: экс-сотрудник ФБР призвал расследовать пропажи ученых в США

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Серия загадочных исчезновений и смертей происходит среди американских ученых, к ним могут быть причастны спецслужбы иностранных держав, поделился мнением с газетой Daily Mail бывший сотрудник ФБР Крис Свекер, почти 25 лет возглавлявший отдел уголовных расследований ведомства.

По словам Свекера, тревожная картина начала проявляться после того, как бывший генерал ВВС, ведущий ученый НАСА и два сотрудника одной из крупнейших ядерных исследовательских лабораторий страны бесследно исчезли в течение всего десяти месяцев.

"Первое, что приходит на ум, это потенциальный шпионаж. Наши ученые уже давно являются мишенью враждебных иностранных разведывательных служб, особенно в области ракетостроения", - сказал ветеран ФБР

Он обратил особое внимание на дела отставного генерала ВВС 68-летнего Уильяма Нила Маккасланда и аэрокосмического инженера 60-летней Моники Хасинто Резы.

Как отмечается, Реза стала первым ученым, исчезнувшим в ходе предполагаемого заговора, 22 июня 2025 года. Она пропала без вести во время похода в лес с друзьями в Калифорнии . Исследовательница известна как создатель никелевого суперсплава "мондалой".

Маккасланд исчез 27 февраля после того, как покинул свой дом в Нью-Мексико . Он руководил исследовательскими проектами в лаборатории ВВС и, предположительно, знал военные секреты, связанные как с ядерным оружием, так и с НЛО.

Свекер также обращает внимание на двух пропавших без вести в 2025 году сотрудников Национальной лаборатории Лос-Аламоса.

Помимо четырех пропавших без вести, с июля 2024 года погибли еще четыре ученых, в том числе два видных исследователя, убитых в собственных домах. Среди погибших физик Нуно Лурейро, астрофизик Карл Гриллмэр, фармацевтический исследователь Джейсон Томас и ученый из НАСА Фрэнк Майвальд.

"Это должно быть полностью расследовано ФБР, а не разными местными полицейскими управлениями", - заявил Свекер газете.