США обвиняют выданных Софией россиян в сговоре с целью нарушения санкций

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Власти США обвиняют россиян Сергея Ивина и Олега Ольшанского, экстрадированных из Болгарии, в сговоре с целью якобы отмывания денег и нарушения санкционного режима Вашингтона, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.
В декабре 2025 года российское посольство в Софии сообщило РИА Новости, что в Болгарии по запросу США арестованы двое граждан России - Олег Ольшанский и Сергей Ивин. Консульские сотрудники посольства посещали их в софийском СИЗО, поддерживали контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствовали на судебных слушаниях. Однако болгарский суд одобрил их экстрадицию в США, их выдали американской стороне 26 марта.
"Начиная с или около мая 2017 года и как минимум вплоть до мая 2021 года (Ивин и Ольшанский - ред.)... вместе с другими умышленно и осознанно нарушали (санкции - ред.) и принятые в соответствии с ними правила", - говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.
По утверждениям американских властей, россияне якобы заставляли американских граждан получать или переводить деньги подсанкционным лицам или компаниям, а также способствовать транзакциям, нарушающим законы США.
"(Ивин и Ольшанский - ред.)... вместе с другими умышленно и осознанно пытались сознательно перевозить, пересылать и переводить и пытаться перевозить, пересылать и переводить финансовые инструменты и денежные средства из США в место за пределами США и через него... с намерением (нарушения законов США - ред.)", - говорится в следующем пункте обвинения.
