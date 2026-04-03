Назван штат США, где задерживают больше всего россиян
Больше всего задержаний россиян миграционной службой США за последние три финансовых года пришлось на штат Калифорния, свидетельствуют правительственные данные, РИА Новости, 03.04.2026
РИА Новости: чаще всего россиян задерживают в Калифорнии
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Больше всего задержаний россиян миграционной службой США за последние три финансовых года пришлось на штат Калифорния, свидетельствуют правительственные данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Финансовый год в США
исчисляется с 1 октября по 30 сентября. Как стало известно агентству, за 2022, 2023 и 2024 финансовые годы в Калифорнии
было зафиксировано 252 задержания граждан России
. На втором месте оказались Нью-Йорк
и прилегающие к нему районы, где за тот же период было зарегистрировано 149 таких случаев, выяснило агентство.
В целом, как следует из изученных РИА Новости материалов, в 2022 и 2023 финансовых годах число задержаний россиян превышало 500 в год, однако в 2024 финансовом году снизилось до 322.
РИА Новости направило запросы в американские ведомства с просьбой прокомментировать эту статистику и уточнить ее отдельные параметры, однако на момент публикации ответа получено не было.