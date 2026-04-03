© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Сотрудник отдела по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства и депортации Иммиграционной и таможенной службы США

Назван штат США, где задерживают больше всего россиян

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Больше всего задержаний россиян миграционной службой США за последние три финансовых года пришлось на штат Калифорния, свидетельствуют правительственные данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Финансовый год в США исчисляется с 1 октября по 30 сентября. Как стало известно агентству, за 2022, 2023 и 2024 финансовые годы в Калифорнии было зафиксировано 252 задержания граждан России . На втором месте оказались Нью-Йорк и прилегающие к нему районы, где за тот же период было зарегистрировано 149 таких случаев, выяснило агентство.

В целом, как следует из изученных РИА Новости материалов, в 2022 и 2023 финансовых годах число задержаний россиян превышало 500 в год, однако в 2024 финансовом году снизилось до 322.