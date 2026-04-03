04:29 03.04.2026
Десятки тысяч ветеранов в США сталкиваются с бездомностью
ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Свыше тридцати тысяч американских ветеранов испытывают проблемы бездомности, причем возраст тех из них, кто хотя бы раз сталкивался с данной проблемой, непрерывно растет, выяснило РИА Новости, изучив документы правительства США.
Имеющиеся данные властей охватывают пятилетний период с 2020-го по 2024-й финансовые годы и являются наиболее полной и актуальной информацией в вопросе бездомности среди бывших американских военнослужащих.
Согласно приведенным сведениям, в январе 2024 года число оказавшихся бездомными ветеранов достигло 32 882.
"Средний возраст ветеранов, не имеющих жилья, растет, что повышает спрос на доступное жилье", - отмечается в документе правительства США, с которым ознакомилось агентство.
С целью поддержки ветеранов в США действуют различные программы помощи им, однако сокращения в министерстве по делам ветеранов, как говорится в отчете, ведут к тому, что меньшему числу бывших военнослужащих может оказываться необходимая помощь. Более того, до 60% работников программ поддержки ветеранов сталкиваются с профессиональным выгоранием из-за тяжелой нагрузки на рабочем месте.
Помимо этого, власти указывают на проблему высокой стоимости жилья в США, которая создает значительные барьеры для бывших военных, сталкивающихся с бездомностью.
По данным американской неправительственной организации "Национальная коалиция за бездомных ветеранов", проблема бездомности среди бывших военнослужащих складывается из набора факторов, среди которых резкое сокращение доступного жилья в США, недостаточный уровень дохода, ограничения доступа к медицинским услугам, последствия посттравматического синдрома, а также наркотики и злоупотребление алкоголем.
Кроме того, военные специальности и навыки не всегда применимы в гражданской сфере, что ставит часть ветеранов в США в невыгодное положение при конкуренции за рабочие места.
