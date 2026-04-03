01:54 03.04.2026
Белый дом опроверг сообщения о возможной замене главы нацразведки США
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг опроверг сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможное увольнение Тулси Габбард с поста директора национальной разведки страны.
Ранее газета Guardian сообщила, что американский лидер опрашивал советников по поводу возможного увольнения Габбард после того, как она не стала осуждать подавшего в отставку главу национального контртеррористического центра страны Джо Кента, который критиковал операцию против Ирана.
"Президент США полностью доверяет директору национальной разведки Габбард, а любые утверждения об обратном - это полные фейки. Президент собрал самый талантливый и эффективный кабинет в истории, и вместе они добились исторических побед в интересах американского народа", - приводит слова Чунга в соцсети X аккаунт для оперативных комментариев Белого дома Rapid Response 47.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Кент объявил об уходе с поста директора национального контртеррористического центра из-за несогласия с операцией США против Ирана. Он считает, что Вашингтон был втянут в этот конфликт из-за дезинформации, и назвал влияние Израиля на политику Штатов "медвежьей услугой", так как его данные попросту не соответствуют действительности.
