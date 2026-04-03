12:09 03.04.2026
Аномально теплый март в России спровоцировал бум продаж автошин и одежды
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Теплая погода, установившаяся в большинстве регионов России уже с начала марта, спровоцировала бум продаж автошин и одежды, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на результаты исследования ЮMoney.
По данным синоптиков, март 2026 года стал самым теплым в Москве за всю метеорологическую историю.
"Теплая погода стала главным стимулом для пробуждения автомобилистов и байкеров, которые в этом году открыли сезон раньше обычного. В марте относительно февраля число покупок автошин подскочило сразу в три раза, равно как и оборот автосалонов (средний чек составил 19 847 рублей). Желание встретить весну на чистом автомобиле привело к двукратному росту количества оплат и оборота автомоечных комплексов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с приходом тепла россияне начали приводить в порядок и себя. Отказ от тяжелой зимней одежды ожидаемо стимулировал ретейл, за отчетный период спрос на женскую одежду вырос на 15%, а на обувь - на 20%.
