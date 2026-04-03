Спецоперация, 3 апреля: ВС России нанесли массированный удар возмездия

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Российские Вооружённые силы в ночь на 3 апреля нанесли массированный удар наземным и воздушным высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК и энергетики Украины в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в пятницу.

Также отмечается, что в течение прошедшей недели были нанесены шесть групповых ударов. Поражены объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ , военные аэродромы, цеха производства и места подготовки к запуску дальних ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

За неделю ВСУ потеряли более 8840 военнослужащих, восемь танков, включая американский Abrams, 131 боевую бронированную машину, 69 артиллерийских орудий, 47 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 148 складов боеприпасов, горюче-смазочных материалов и материальных средств.

Средства ПВО за неделю сбили 57 управляемых авиабомб, три снаряда РСЗО HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2354 беспилотника самолётного типа. Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ.

Начальник отделения планирования и противодействия беспилотным системам российской группировки "Север" с позывным "Карта" рассказал РИА Новости, что в марте расчёты беспилотников этой группировки уничтожили более 50 терминалов Starlink и около 70 антенн связи. Поражение такого количества систем связи и аппаратуры позволяет нарушать управление украинскими формированиями и их взаимодействие с командными пунктами на отдельных стратегических участках.

Украинские войска перебросили личный состав 157-й бригады из района Волчанска Харьковской области в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства также рассказал командир 210-го отдельного штурмового полка ВСУ Павел Куриленко и его заместитель решили баллотироваться в Верховную раду , что привело к изменениям в комплектовании подразделения.

Ювелирная работа

Начальник медицинской службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады Южной группировки войск с позывным "Буля" рассказал о том, что ВСУ начиняют боеприпасы для беспилотников пластиковыми элементами, которые трудно обнаружить. Российские военные врачи, по его словам, находят такие поражающие элементы с помощью компьютерных томографов, а чтобы достать их, занимаются "ювелирной работой".

Украинских военных в подконтрольном ВСУ городу Запорожье стало больше, чем мирных жителей, рассказал РИА Новости пленный Анатолий Деркач, сдавшийся в селе Сладкое Запорожской области. Гражданских мужчин в Запорожье, по его словам, практически не осталось.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что за последние две недели был отмечен кратный рост интенсивности атак со стороны ВСУ по территории рядом со станцией и городу Энергодару . Обстрелы, по её словам, носят ежедневный характер.

ФСБ сообщила в пятницу о предотвращении теракта, в ходе которого Служба безопасности Украины хотела убить высокопоставленного правоохранителя в Москве . По информации российской спецслужбы, взрывчатку заложили в багажник электроскутера в Москве возле бизнес-центра.

Полтора килограмма взрывчатого вещества замаскировали под бытовую зарядную станцию. Устроить взрыв СБУ намеревалась дистанционно. По данным ФСБ, теракт готовился по тактике, аналогичной подрыву генерала Игоря Кириллова.

Необходимое понимание

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реждепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил ему признательность за неизменную готовность содействовать проведению переговорного процесса по Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее в посольстве РФ в Анкаре сообщили РИА Новости, что Россия довела до турецкой стороны свою позицию по террористическим атакам Киева на "Турецкий поток". Отмечается, что российская позиция находит необходимое понимание.

Россия не ставит Владимиру Зеленскому дедлайнов по выводу войск с территории Донбасса , заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . По его словам, для этого Зеленскому нужно взять на себя политическую ответственности и принять соответствующее решение.

Вывод ВСУ из Донбасса поможет выйти на урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами, подчеркнул Песков. Он отметил, что вывести войска нужно "сегодня, а лучше это нужно было сделать вчера".

Газета "Известия" со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника сообщила, что невозможно определить точное число неофициальных мест содержания пленных на Украине, поскольку они не могут считаться частью стационарной системы. По словам дипломата, пленные зачастую не ставятся на учет до перевода в СИЗО или иной официальный объект, а сами места содержания перемещаются вместе с линией фронта и могут представлять собой подвалы или временные помещения вблизи передовой. По этой же причине к ним часто отсутствует доступ международных наблюдателей.

