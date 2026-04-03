Бойцы ФСБ уничтожили диверсионные группы ВСУ в Константиновке

ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России уничтожило две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Констаниновке в ДНР, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР.

"Операторы "Горыныча" выявили и уничтожили две вражеские диверсионно-разведывательные группы, и боевую бронированную машину, на которой диверсанты были "заброшены" на окраину города", - говорится в сообщении.