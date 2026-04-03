Отечественные средства связи обеспечивают координацию артиллерии

"Передача кадров объективного контроля и координация действий артиллерии ведется с применением штатных отечественных средств связи по закрытым каналам связи. Предоставленных мощностей хватает для ведения различных видеотрансляций и оперативной передачи необходимых материалов", - подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

"В то же время в российских подразделениях применяется отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, защищенными сертифицированными средствами. В мессенджере реализуется полный набор современных сервисов, таких как видеозвонки, групповые чаты, аудиоконференции, отправка файлов необходимых объемов и другие возможности", - добавило Минобороны.