Невролог рассказала, как увеличить продолжительность сна, чтобы отдохнуть
Продолжительность сна можно увеличить на 1,5-2 часа в выходные, чтобы хорошо отдохнуть, сообщила врач-невролог Мария Лавренова.
2026-04-03T15:41:00+03:00
Невролог Лавренова: сон можно увеличить на 1,5-2 часа, чтобы хорошо отдохнуть
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Продолжительность сна можно увеличить на 1,5-2 часа в выходные, чтобы хорошо отдохнуть, сообщила врач-невролог Мария Лавренова.
"Часто слышу от пациентов: "Доктор, я не высыпаюсь на неделе, зато в субботу сплю до обеда и все компенсирую". Логика кажется железной, но, к сожалению, физиология сна устроена иначе, и такая стратегия может навредить", - сказала она в беседе с "Лентой.ру"
Лавренова объяснила, что ситуация, когда человек в будни спит мало, а в выходные позволяет себе "сонный марафон", создает для организма рассинхронизацию биологических часов. На практике особенно проблемной считается ситуация, когда сдвиг режима на выходных становится регулярным и заметным. Как предупредила врач-невролог, такой резкий контраст серьезно сбивает циркадные ритмы, что приводит к накоплению "сонного долга", который истощает нервную систему и нарушает работу всего организма.
"Если хочется поспать подольше в выходной, врач призвала не увеличивать время сна больше, чем на 1,5-2 часа. Она порекомендовала для отдыха использовать короткий дневной сон", - говорится в сообщении.