Членов СНГ хотят растащить по разным организациям, заявил посол Белоруссии

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Членов Содружества Независимых Государств пытаются растащить по разным региональным организациям, так что важно не только сохранить Содружество, но и повысить его притягательность для стран, заявил посол Белоруссии в Российской Федерации Юрий Селиверстов.

Он подчеркнул, что Содружество Независимых Государств является самым представительным и старейшим интеграционным образованием на постсоветском пространстве. "Своим созданием Содружество позволило сохранить взаимодействие на некогда едином экономическом пространстве, обеспечило конструктивный диалог между государствами-участниками и заложило основы для начала нового этапа экономического сотрудничества. За 35 лет своего функционирования оно превратилось в устойчивую региональную платформу экономического взаимодействия государств, объединенных общей историей, культурными связями и стремлением к совместному развитию на благо наших народов и государств", - добавил дипломат.