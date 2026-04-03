Членов СНГ хотят растащить по разным организациям, заявил посол Белоруссии
16:06 03.04.2026
Членов СНГ хотят растащить по разным организациям, заявил посол Белоруссии
Членов СНГ хотят растащить по разным организациям, заявил посол Белоруссии

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Членов Содружества Независимых Государств пытаются растащить по разным региональным организациям, так что важно не только сохранить Содружество, но и повысить его притягательность для стран, заявил посол Белоруссии в Российской Федерации Юрий Селиверстов.
"Нас пытались и пытаются растянуть по разным организациям, где-то умышленно, где-то по объективным причинам", - сказал дипломат, выступая в рамках Международного экономического форума СНГ на пленарном заседании "35 лет СНГ. Развитие большого Евразийского партнерства".
Он подчеркнул, что явный пример - ситуация вокруг Молдавии.
"Поэтому важно не только сохранить Содружество, но и повысить его притягательность для государств-участников и целенаправленно налаживать взаимодействие с заинтересованными партнерами и дружескими международными организациями", - продолжил Селиверстов.
Он подчеркнул, что Содружество Независимых Государств является самым представительным и старейшим интеграционным образованием на постсоветском пространстве. "Своим созданием Содружество позволило сохранить взаимодействие на некогда едином экономическом пространстве, обеспечило конструктивный диалог между государствами-участниками и заложило основы для начала нового этапа экономического сотрудничества. За 35 лет своего функционирования оно превратилось в устойчивую региональную платформу экономического взаимодействия государств, объединенных общей историей, культурными связями и стремлением к совместному развитию на благо наших народов и государств", - добавил дипломат.
Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава Содружества. Глава молдавского МИД Михай Попшой ранее заявлял, что республике понадобится чуть больше года, чтобы официально выйти из организации.
