СМИ: Россия, КНР и Франция блокируют резолюцию ООН по Ормузскому проливу

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Издание New York Times со ссылкой на дипломатический источник и высокопоставленного представителя ООН утверждает, что Россия, Китай и Франция блокируют обсуждаемую в Совбезе ООН резолюцию, которая бы позволила использовать силу для открытия Ормузского пролива.
Речь идет о проекте резолюции, который находится в четвертой редакции после нескольких недель закрытых переговоров. Часть текста, вызвавшая разногласия, гласит, что Совет Безопасности уполномочивает государства-члены использовать все необходимые средства для обеспечения транзитного прохода и предотвращения попыток закрыть, воспрепятствовать или иным образом вмешаться в международное судоходство через Ормузский пролив".
"Россия, Китай и Франция фактически заблокировали попытку арабских стран добиться от Совета Безопасности ООН разрешения на военные действия против Ирана с целью возобновления работы Ормузского пролива, заявив, что они выступают против любых формулировок, разрешающих применение силы", - пишет издание.
Ожидается, что фактическое голосование по резолюции, разработанной Бахрейном при поддержке арабских стран Персидского залива, состоится в пятницу. Однако остается неясным, удастся сторонникам резолюции привлечь на свою сторону Россию, Китай и Францию, обладающих правом вето.
По словам дипломатов, разногласия по поводу резолюции возникли также и среди 10 непостоянных членов Совета безопасности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
