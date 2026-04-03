Маркетолог раскрыла уловки магазинов со скидочными товарами

"Многие считают, что главная опасность распродаж — это спонтанные траты. Но настоящие уловки работают тоньше: они меняют восприятие цены прямо у вас на глазах, заставляя платить за товар больше, чем вы планировали, или брать лишнее", — отметила эксперт.

Среди самых распространенных приемов — указание цены за 100 грамм вместо упаковки, а также схема "скидка по карте", когда выгодная цена оказывается доступной только при списании бонусов или покупке двух единиц товара. Акции "вторая вещь в подарок" маскируют залежалый товар, а перед распродажами магазины часто завышают цены, чтобы затем "снизить" их до обычного уровня.

Чтобы не переплачивать, эксперт советует всегда проверять цену на кассе до оплаты, сравнивать стоимость за килограмм (а не за упаковку), не поддаваться страху упущенной выгоды и не спешить с покупкой, если вас торопят. Даже самые яркие акции в сетевых магазинах проводятся регулярно, и настоящая скидка редко превышает 5–15%.