В Саратовской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после ДТП в Саратовской области с перевозившим детей автобусом, водитель которого погиб, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Отмечается, что в автобусе находились 28 человек, в том числе 23 ребенка. В результате ДТП водитель автобуса погиб, один взрослый и семеро несовершеннолетних госпитализированы различными повреждениями.