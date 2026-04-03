В Саратовской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
В Саратовской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.04.2026
В Саратовской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после ДТП в Саратовской области с перевозившим детей автобусом, водитель которого погиб, сообщили РИА... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T12:44:00+03:00
2026-04-03T12:44:00+03:00
2026-04-03T12:46:00+03:00
https://ria.ru/20260403/avtobus-2084961002.html
https://ria.ru/20260403/poezd-2084963437.html
саратовская область
происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
СК: в Саратовской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после ДТП в Саратовской области с перевозившим детей автобусом, водитель которого погиб, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами СК России
по Саратовской области
по факту ДТП с участием пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, утром 3 апреля на 573-м километре трассы "Нижний Новгород - Саратов" недалеко от села Новозахаркино произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором находились дети, направлявшиеся на экскурсию в Пензу
. Сообщается, что автобус съехал с дороги в кювет и опрокинулся на бок.
Отмечается, что в автобусе находились 28 человек, в том числе 23 ребенка. В результате ДТП водитель автобуса погиб, один взрослый и семеро несовершеннолетних госпитализированы различными повреждениями.
Правоохранители осмотрели место происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе причин аварии, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.