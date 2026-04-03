Эксперт назвал российские сервисы, в которые можно перенести фото из iСloud

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Фото и видео из iСloud можно перенести в другие сервисы облачного хранения, которые локализованы в России, такие как "Яндекс Диск", "Облако Mail.ru", "Облако Билайн" и "Tele2 Диск", рассказал РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

Эксперт отметил, что "Яндекс Диском" можно пользоваться бесплатно до пяти гигабайт, сервис доступен в веб-версии, а также на Windows, macOS, Linux, iOS, Android. А "Облако Mail.ru" можно использовать бесплатно до восьми гигабайт на веб-сайте, Windows, macOS, iOS, Android.

"Облако Билайн " остается бесплатным до десяти гигабайтов на веб-платформах, на iOS и Android, а "Tele2 Диск" - только для абонентов компании.