06:14 03.04.2026 (обновлено: 06:34 03.04.2026)
Трамп потребовал от Ирана немедленной сделки
Трамп потребовал от Ирана немедленной сделки
Президент США Дональд Трамп потребовал от новых властей Ирана немедленных действий, пригрозив уничтожить мосты и электростанции страны. РИА Новости, 03.04.2026
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от новых властей Ирана немедленных действий, пригрозив уничтожить мосты и электростанции страны.
"Наши вооруженные силы, величайшие и самые мощные во всем мире, еще даже не приступили к уничтожению того, что осталось в Иране. На очереди — мосты, затем — электростанции! Новое руководство знает, что необходимо сделать, и что это должно быть сделано быстро", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Ранее силы США нанесли удар по мосту B1, который должен соединить Тегеран и Кередж и стать крупнейшим на Ближнем Востоке. После этого Трамп призвал Иран, как можно быстрее заключить сделку, пока от страны "хоть что-то осталось".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
