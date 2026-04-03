Трамп потребовал от Ирана немедленной сделки

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от новых властей Ирана немедленных действий, пригрозив уничтожить мосты и электростанции страны.
"Наши вооруженные силы, величайшие и самые мощные во всем мире, еще даже не приступили к уничтожению того, что осталось в Иране. На очереди — мосты, затем — электростанции! Новое руководство знает, что необходимо сделать, и что это должно быть сделано быстро", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Ранее силы США нанесли удар по мосту B1, который должен соединить Тегеран и Кередж и стать крупнейшим на Ближнем Востоке. После этого Трамп призвал Иран, как можно быстрее заключить сделку, пока от страны "хоть что-то осталось".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.