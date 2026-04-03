Сбербанк предупредил о затруднениях при оплате картой

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. У россиян могут возникнуть трудности при оплате картой Сбербанка, заявили в кредитной организации.

« "В данный момент могут наблюдаться затруднения при оплате картой. Мы уже занимаемся устранением причин", — следует из сообщения в ее приложении.

Корреспондент РИА Новости ранее убедился, что оплатить покупки не получается ни картой Сбера, ни через QR-код, ни по Bluetooth.

Согласно детектору отслеживания сбоев в интернете Downdetector, на 10:59 количество жалоб превысило три тысячи. Их число продолжает расти.