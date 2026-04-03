В работе мобильного приложения Сбербанка и в оплате картой произошли сбои

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сбои наблюдаются в работе мобильного приложения Сбербанка, покупки не получается оплатить ни картой, ни через QR-код, ни по Bluetooth, выяснил корреспондент РИА Новости.

Согласно детектору отслеживания сбоев в интернете Downdetector, количество жалоб на работу мобильного приложения Сбербанка за несколько минут выросло в несколько раз. Показатель на 10.47 мск достиг 2 тысяч. Их число продолжает расти.

Корреспондент РИА Новости убедился, что оплатить покупки не получается ни картой Сбербанка, ни через QR-код, ни по Bluetooth.

Дозвониться оператору на горячую линию не получилось, а в чате поддержки банка время ожидания оператора составляет более 12 минут.

В сообщении в приложении Сбербанка клиентов предупреждают, что могут наблюдаться затруднения при оплате картой, банк занимается устранением причин.