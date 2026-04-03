МВД объявило в розыск журналиста "Медузы"* Перцева по уголовной статье

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Перцева в базе розыска.

По какой именно статье разыскивают журналиста, не указывается.

По данным правоохранителей, журналист, будучи привлеченным к административной ответственности за работу на "Медузу"*, находясь за пределами РФ, продолжает участвовать в ее деятельности в качестве корреспондента и распространяет в интернете ее материалы, затрагивающих экономические, политические и социальные процессы, происходящие в РФ.