МВД объявило в розыск журналиста "Медузы"* Перцева по уголовной статье
2026-04-03T16:24:00+03:00
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
МВД РФ объявило в розыск журналиста интернет-СМИ "Медуза"* Андрея Перцева по уголовной статье, сообщается на сайте
ведомства.
«
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Перцева в базе розыска.
По какой именно статье разыскивают журналиста, не указывается.
Ранее прокуратура Москвы
сообщила, что против Перцева возбуждено уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной в РФ
организации.
По данным правоохранителей, журналист, будучи привлеченным к административной ответственности за работу на "Медузу"*, находясь за пределами РФ, продолжает участвовать в ее деятельности в качестве корреспондента и распространяет в интернете ее материалы, затрагивающих экономические, политические и социальные процессы, происходящие в РФ.
Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project* ("Проект Медуза"*) признана нежелательной решением Генпрокуратуры
РФ в январе 2023 года, в феврале данная организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией