Иностранцев-участников СВО теперь не могут выдворять из России

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Иностранцев-участников СВО теперь не могут принудительно выдворять за пределы России, соответствующий закон вступает в силу в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.

По данным ведомства, 3 апреля вступает в силу закон от 23.03.2026 № 74-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3.10 и 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

« "Федеральный закон вводит запрет на административное выдворение за пределы страны иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту и участвовавших в боевых действиях в составе ВС и воинских формирований РФ", - сказали в службе.