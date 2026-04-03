09:44 03.04.2026
Иностранцев-участников СВО теперь не могут выдворять из России
С 3 апреля иностранцев-участников СВО нельзя принудительно выдворять из России

Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Иностранцев-участников СВО теперь не могут принудительно выдворять за пределы России, соответствующий закон вступает в силу в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.
По данным ведомства, 3 апреля вступает в силу закон от 23.03.2026 № 74-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3.10 и 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".
«
"Федеральный закон вводит запрет на административное выдворение за пределы страны иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту и участвовавших в боевых действиях в составе ВС и воинских формирований РФ", - сказали в службе.
В ведомстве отметили, что теперь при назначении административного наказания иностранцам-военным вместо выдворения будут назначаться административный штраф или обязательные работы.
Совфед одобрил закон о запрете выдачи иностранцев, служащих в ВС России
4 марта, 13:57
 
