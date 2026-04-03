В Варшаве сгорел крест, у которого служил мессу Иоанн Павел II
Огромный деревянный крест, у которого в 1979 году служил мессу Папа римский Иоанн Павел II сгорел в Варшаве, сообщил РИА Новости очевидец.
2026-04-03T19:03:00+03:00
2026-04-03T19:06:00+03:00
ВАРШАВА, 3 апр - РИА Новости. Огромный деревянный крест, у которого в 1979 году служил мессу Папа римский Иоанн Павел II сгорел в Варшаве, сообщил РИА Новости очевидец.
"Огромный деревянный крест установлен перед костелом святого Максимилиана Кольбе на улице Жимовского. Его высота на вид превышает 10 метров. Сейчас он очень сильно горит", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, пожар настолько сильный, что "спасти крест не удастся".
Очевидец добавил, что на место уже прибыли несколько бригад Государственной пожарной стражи.
Собеседник агентства предположил, что причиной пожара могли стать многочисленные свечи, которые верующие зажигали у подножия креста.
Данный крест имеет для варшавских католиков особое значение. На табличке, которая была прикреплена к кресту, написано, что именно у него Папа Иоанн Павел II
отслужил свою первую мессу в Польше
во время паломничества в 1979 году.