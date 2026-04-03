Эксперт по жестам оценил тон речи Трампа по Ирану - РИА Новости, 03.04.2026
02:57 03.04.2026
Эксперт по жестам оценил тон речи Трампа по Ирану
ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Тон и манера поведения президента США Дональда Трампа во время обращения его к нации по операции против Ирана может говорить о том, что глава Белого дома хотел бы стабилизировать общественное мнение и при этом сохранить стратегическую гибкость, заявила РИА Новости американский эксперт по языку жестов Трейси Браун.
Трамп в среду по местному времени (ранним утром в четверг мск) заявил о близости США к выполнению основных целей военной операции в Иране. Он также пригрозил Тегерану нанести мощные удары в ближайшие две-три недели, если тот не согласится на мирную сделку.
Браун обратила внимание на двойственность в поведении Трампа.
"С одной стороны, у него сдержанный и размеренный тон, что создает ощущение контроля и позволяет избежать излишней эскалации", - сказала эксперт.
В то же время, по ее словам, эта сдержанность оставляет простор для интерпретаций и позволяет допустить, что не всё озвучивается напрямую.
"Подобное сочетание часто используется лидерами, когда им необходимо стабилизировать общественное восприятие, сохраняя при этом стратегическую гибкость "за кулисами", - подчеркнула Браун.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
