Эксперт по жестам оценил тон речи Трампа по Ирану

ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Тон и манера поведения президента США Дональда Трампа во время обращения его к нации по операции против Ирана может говорить о том, что глава Белого дома хотел бы стабилизировать общественное мнение и при этом сохранить стратегическую гибкость, заявила РИА Новости американский эксперт по языку жестов Трейси Браун.

Трамп в среду по местному времени (ранним утром в четверг мск) заявил о близости США к выполнению основных целей военной операции в Иране . Он также пригрозил Тегерану нанести мощные удары в ближайшие две-три недели, если тот не согласится на мирную сделку.

Браун обратила внимание на двойственность в поведении Трампа.

"С одной стороны, у него сдержанный и размеренный тон, что создает ощущение контроля и позволяет избежать излишней эскалации", - сказала эксперт.

В то же время, по ее словам, эта сдержанность оставляет простор для интерпретаций и позволяет допустить, что не всё озвучивается напрямую.

"Подобное сочетание часто используется лидерами, когда им необходимо стабилизировать общественное восприятие, сохраняя при этом стратегическую гибкость "за кулисами", - подчеркнула Браун.