ООН призвала к независимому расследованию убийств журналистов в Ливане
2026-04-03T01:15:00+03:00
ЖЕНЕВА, 3 апр – РИА Новости. Эксперты ООН призвали к независимому расследованию убийств журналистов в Ливане израильскими ВС, говорится в пресс-релизе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
"Целенаправленное убийство трех ливанских журналистов представляет собой еще одно вопиющее нападение на свободу прессы со стороны израильских сил и должно быть незамедлительно, в полном объеме и независимо расследовано международным органом", - заявили эксперты.
Они указали, что 28 марта израильские вооруженные силы убили сотрудников двух телеканалов в результате серии целенаправленных ударов по их автомобилю во время выезда на съемки репортажа.
"Журналисты, выполняющие свои профессиональные обязанности в условиях вооруженного конфликта, являются гражданскими лицами и не должны становиться мишенью или объектом нападения. Преднамеренное убийство журналистов, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях, представляет собой серьезное нарушение международного права в области прав человека и гуманитарного права, а также военное преступление", - указали они.
По их словам, целенаправленные убийства журналистов – это попытка Израиля
замалчивать сообщения о его военных действиях в Ливане
. Эксперты напомнили, что по меньшей мере 259 журналистов и работников СМИ были убиты Израилем с 2023 года, в том числе 210 палестинских журналистов в Газе и 14 журналистов в Ливане. По меньшей мере 64 из них стали непосредственной целью, указали они.
Эксперты призвали правительство Ливана задокументировать и сохранить доказательства, а также инициировать независимое международное расследование убийств ливанских журналистов Израилем.