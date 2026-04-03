ООН призвала к независимому расследованию убийств журналистов в Ливане

ЖЕНЕВА, 3 апр – РИА Новости. Эксперты ООН призвали к независимому расследованию убийств журналистов в Ливане израильскими ВС, говорится в пресс-релизе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"Целенаправленное убийство трех ливанских журналистов представляет собой еще одно вопиющее нападение на свободу прессы со стороны израильских сил и должно быть незамедлительно, в полном объеме и независимо расследовано международным органом", - заявили эксперты.

Они указали, что 28 марта израильские вооруженные силы убили сотрудников двух телеканалов в результате серии целенаправленных ударов по их автомобилю во время выезда на съемки репортажа.

"Журналисты, выполняющие свои профессиональные обязанности в условиях вооруженного конфликта, являются гражданскими лицами и не должны становиться мишенью или объектом нападения. Преднамеренное убийство журналистов, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях, представляет собой серьезное нарушение международного права в области прав человека и гуманитарного права, а также военное преступление", - указали они.

По их словам, целенаправленные убийства журналистов – это попытка Израиля замалчивать сообщения о его военных действиях в Ливане . Эксперты напомнили, что по меньшей мере 259 журналистов и работников СМИ были убиты Израилем с 2023 года, в том числе 210 палестинских журналистов в Газе и 14 журналистов в Ливане. По меньшей мере 64 из них стали непосредственной целью, указали они.