Экс-аналитик ЦРУ оценил запасы ракет ПВО у США в конфликте с Ираном
2026-04-03T05:23:00+03:00
Джонсон: ракет ПВО у США в конфликте с Ираном хватит на неделю
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Дорогостоящие ракеты, используемые американскими системами противовоздушной обороны в операции против Ирана, могут закончиться в течение недели, а возможности легко пополнить запасы сейчас нет, такой оценкой с РИА Новости поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Запасы ракет PAC-3 для систем Patriot и ракет для THAAD, если не подошли к концу уже сейчас, то полностью закончатся в течение недели, и заменить их в ближайшее время не получится", - считает Джонсон
По его оценке, эта ситуация выявила слабость американской противоракетной обороны. Как полагает собеседник, расчет с американской стороны был на то, что в случае конфликта придется выпустить две-три ракеты для отражения атак, а не сталкиваться с волнами ракетных обстрелов и прилетов БПЛА.
"Однако каждая из этих систем для поражения летящих целей должна выпустить минимум две ракеты. В случае PAC-3 для Patriot запуск двух ракет стоит минимум 8-12 миллионов долларов, а ракеты для THAAD стоят 12-13 миллионов долларов каждая, то есть тратится 26 миллионов для сбития (иранской - ред.) баллистической ракеты, которая стоит, скажем, 500 тысяч долларов. Это невыгодно чисто математически", - заключил Джонсон.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.