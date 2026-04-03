Экс-аналитик ЦРУ оценил запасы ракет ПВО у США в конфликте с Ираном

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Дорогостоящие ракеты, используемые американскими системами противовоздушной обороны в операции против Ирана, могут закончиться в течение недели, а возможности легко пополнить запасы сейчас нет, такой оценкой с РИА Новости поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Запасы ракет PAC-3 для систем Patriot и ракет для THAAD, если не подошли к концу уже сейчас, то полностью закончатся в течение недели, и заменить их в ближайшее время не получится", - считает Джонсон

По его оценке, эта ситуация выявила слабость американской противоракетной обороны. Как полагает собеседник, расчет с американской стороны был на то, что в случае конфликта придется выпустить две-три ракеты для отражения атак, а не сталкиваться с волнами ракетных обстрелов и прилетов БПЛА.

"Однако каждая из этих систем для поражения летящих целей должна выпустить минимум две ракеты. В случае PAC-3 для Patriot запуск двух ракет стоит минимум 8-12 миллионов долларов, а ракеты для THAAD стоят 12-13 миллионов долларов каждая, то есть тратится 26 миллионов для сбития (иранской - ред.) баллистической ракеты, которая стоит, скажем, 500 тысяч долларов. Это невыгодно чисто математически", - заключил Джонсон.