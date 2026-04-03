Силы ПВО за неделю сбили 2354 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Средствами ПВО за неделю уничтожены 2354 беспилотника, 57 авиационных бомб и четыре крылатые ракеты "Фламинго", сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны с 28 марта по 3 апреля сбиты 57 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2354 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
С начала СВО армией России уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 130717 беспилотных летательных аппаратов, 653 зенитных ракетных комплекса, 28664 танка и других боевых бронированных машин, 1694 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34255 орудий полевой артиллерии и минометов, 58505 единиц специальной военной автомобильной техники.
