Путин дал российское гражданство казаку из Франции - РИА Новости, 03.04.2026
17:09 03.04.2026 (обновлено: 17:28 03.04.2026)
Путин дал российское гражданство казаку из Франции
Путин дал российское гражданство казаку из Франции - РИА Новости, 03.04.2026
Путин дал российское гражданство казаку из Франции
Президент РФ Владимир Путин принял в российское гражданство потомка казаков-эмигрантов, уроженца Франции Фредерика Аникина, соответствующий указ был опубликован РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T17:09:00+03:00
2026-04-03T17:28:00+03:00
франция
россия
владимир путин
марсель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_0:29:2868:1642_1920x0_80_0_0_6fc35d0004cf4e12577a42c9828f6331.jpg
https://ria.ru/20260301/putin-2077661018.html
франция
россия
марсель
франция, россия, владимир путин, марсель
Франция, Россия, Владимир Путин, Марсель
Путин дал российское гражданство казаку из Франции

Путин принял в российское гражданство потомка казаков-эмигрантов Аникина

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял в российское гражданство потомка казаков-эмигрантов, уроженца Франции Фредерика Аникина, соответствующий указ был опубликован в пятницу.
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Аникин Фредерик, Бернар, родившийся 26 июня 1975 года во Франции", - сообщается в документе.
Согласно открытым источникам, Фредерик Аникин - потомок казаков Аникиных, которые основали одноименный хутор Волченского поселения и были вынуждены эмигрировать. Известно также, что Фредерик Аникин является атаманом казацкого общества на юге Франции, в округе Марсель. В СМИ сообщалось о его планах восстановить родовое поместье Аникиных после получения российского гражданства.
Также по указу президента гражданство России получили Де Франческо Луиджи, родившийся в 1955 году в Италии, Маршалк Вероник, родившаяся в 1962 году во Франции, Тиволе Филипи Люсьен Андрэ, родившийся в 1963 году в Швейцарии.
Кроме того, в гражданство РФ приняты Тольно Санди Кола, родившийся в 1970 году в Гвинее, и родившийся в 1985 году во Франции Урбан Николя.
ФранцияРоссияВладимир ПутинМарсель
 
 
