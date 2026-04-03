Путин дал российское гражданство казаку из Франции

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял в российское гражданство потомка казаков-эмигрантов, уроженца Франции Фредерика Аникина, соответствующий указ был опубликован в пятницу.
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Аникин Фредерик, Бернар, родившийся 26 июня 1975 года во Франции", - сообщается в документе.
Согласно открытым источникам, Фредерик Аникин - потомок казаков Аникиных, которые основали одноименный хутор Волченского поселения и были вынуждены эмигрировать. Известно также, что Фредерик Аникин является атаманом казацкого общества на юге Франции, в округе Марсель. В СМИ сообщалось о его планах восстановить родовое поместье Аникиных после получения российского гражданства.
Кроме того, в гражданство РФ приняты Тольно Санди Кола, родившийся в 1970 году в Гвинее, и родившийся в 1985 году во Франции Урбан Николя.