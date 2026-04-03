Путин одобрил инициативу увековечить память физика Логунова

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил инициативу ряда организаций по увековечиванию памяти выдающегося физика-теоретика, экс-ректора МГУ Анатолия Логунова, рекомендовав присвоить лицею города Протвино имя ученого, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Отмечая выдающийся вклад А.А. Логунова в развитие отечественной и мировой науки и в связи с исполняющимся в 2026 году 100-летием со дня его рождения, постановляю: одобрить инициативу ряда организаций по увековечению памяти А.А. Логунова... Рекомендовать органам, входящим в единую систему публичной власти в Московской области, рассмотреть вопросы о присвоении имени академика А.А. Логунова муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Лицей Протвино", - говорится в указе.
Глава государства также поручил министерству науки и высшего образования России при участии национального исследовательского центра "Курчатовский институт" обеспечить подготовку и издание собрания трудов ученого.