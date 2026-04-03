Кирилл Пуртов: в закупках Москвы растет доля импортозамещенных товаров

Число товаров, которые производятся на территории России и стран ЕАЭС, в системе госзакупок Москвы выросло за год на 7%, заявил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Также на площадке форума "Дни московской конкуренции" он рассказал, кто может стать поставщиком Москвы, и какие объекты недвижимости сейчас наиболее популярны у предпринимателей и жителей города на открытых аукционах. Беседовала Ольга Овчинникова.

– Кирилл Сергеевич, сейчас в столице проходит форум "Дни московской конкуренции". Расскажите, пожалуйста, для чего проводится мероприятие, и кто является его целевой аудиторией?

– "Дни московской конкуренции" задумывался как форум для всех участников контрактной системы Москвы . Здесь принимают активное участие заказчики, обсуждаются интересные вопросы, связанные с развитием контрактной системы на ближайший период, основными инновациями, внедрением электронных сервисов, искусственного интеллекта в работу системы закупок. Второй день форума был полностью посвящен поставщикам – 2 апреля мы принимали всех желающих познакомиться с контрактной системой города, как действующих поставщиков, так и тех, кто только начинает с ней работать. В пятницу, 3 апреля, мы подводим итоги с руководителями контрактных служб для того, чтобы собрать и аккумулировать все предложения как от заказчиков, так и непосредственно от представителей бизнеса, которые работают с Москвой, чтобы заложить это в стратегию развития контрактной системы на ближайшее время. Это традиционное мероприятие в системе госзакупок, которое позволяет посмотреть, где мы находимся, и определить совместно с широкой аудиторией клиентов контрактной системы те направления развития, которые необходимы.

– Это уже не первые "Дни московской конкуренции". Опираясь на прошлый опыт, какие результаты таких встреч? Насколько они востребованы у поставщиков?

– Это уже пятый форум. Результаты, безусловно, видны. Ежегодно мы прирастаем в аудитории: форум привлекает и большое количество заказчиков, и все большее количество поставщиков. Действительно, из-за того, что мы обсуждаем, и оно дальше реализуется в практические решения, форум пользуется высоким доверием среди бизнеса, который работает в системе госзаказа. И мы, естественно, обсуждаем все механизмы взаимодействия с Москвой, рассказываем, по каким правилам и как работают госзакупки, и какие электронные сервисы для бизнеса мы предоставляем в сфере контрактации.

– Одна из тем форума – национальный режим закупок. Какие результаты его внедрения уже видны?

– Мы каждый год смотрим, как работает в Москве национальный режим. В 2025 году, безусловно, были внедрены новые правила, система стала жестче, но, тем не менее, мы спокойно в ней себя чувствуем. Если говорить о товарах, которые приобретаются и производятся на территории Российской Федерации и стран ЕАЭС , статистика прошлого года говорит о том, что 72% приобретенных товаров – российского производства, либо стран ЕАЭС. За последний год мы выросли на 7%.

– Программа очень насыщенная и включает отдельный блок сессий для бизнеса по участию в закупках на Портале поставщиков. Расскажите подробнее, кто работает на нем? Может ли там зарегистрироваться небольшая региональная компания?

– Порталу поставщиков 13 лет. Это один из первых "маркетплейсов" для госзакупок. Самое главное его преимущество, что этот инструмент для всех бесплатный – и для заказчиков, и для поставщиков. И работать могут все участники гражданского оборота: достаточно зарегистрироваться на портале, включиться в реестр поставщиков, и дальше уже выбрать для себя: либо вы участвуете в конкурентных процедурах, которые проводятся на портале, либо вы выкладываете, так же, как в гражданском маркетплейсе, свой товар "на полку" и начинаете предлагать его государственным заказчикам. Участвовать в торгах со стороны поставщика может любое физическое или юридическое лицо. Единственное ограничение может возникнуть только в случае, когда поставка товара, работ, услуг требует наличия лицензии. Больше никаких ограничений нет. Достаточно зарегистрироваться, получить электронную подпись и начать работать.

– Что должен сделать поставщик, чтобы заключить контракт? Насколько это сложно?

– Все достаточно просто. Любая компания, желающая участвовать в торгах, может прийти на площадку Портала поставщиков, поучаствовать в самой процедуре и получить контракт, и дальше уже его исполнять. Никаких сложностей и ограничений здесь нет. Все достаточно обычно и прозрачно.

– Какие инструменты на портале помогают работать компаниям?

– За 13 лет мы разработали достаточно большое количество электронных сервисов и несмотря на то, что площадка бесплатная для всех, мы достаточно большое и акцентированное внимание уделяем электронным сервисам. Ведение каталога портала, где предприниматели размещают свои товары, полностью автоматизировано, и инструменты искусственного интеллекта на сегодняшний день помогают предпринимателям заполнять каталог. Это первая новация, которая сокращает трудозатраты, связанные с входом в эту систему бизнеса. А вторая новация, которая тоже родилась из практики и по запросам бизнеса, – появление возможности для поставщиков участвовать в нескольких торгах, которые проходят одновременно. Это можно сделать, используя бот автоматических ставок.

С прошлого года на портале появился маскот, робот Рэм. Мы его сейчас активно развиваем, я думаю, в дальнейшем он станет полноценным ИИ-помощником, который будет удобен каждому предпринимателю. Все сервисы на портале сделаны для того, чтобы вход любого бизнеса, даже начинающего предпринимателя, в систему госзакупок был максимально комфортным.

– В целом умные помощники – это сейчас тренд, они есть практически в каждом доме. А если мы в целом говорим о системе закупок, о системе торгов, то какие еще цифровые решения там применены?

– Если говорить в целом о контрактной системе Москвы, это, конечно, достаточно большой и сложный механизм. Ежедневно Москва заключает больше двух тысяч контрактов, поэтому без использования электронных сервисов, без четко регламентированных правил мы работать просто-напросто не сможем. Поэтому вся система торгов на сегодняшний день автоматизирована. По сути, наша CRM-система – Единая автоматизированная система торгов Москвы, наш внутренний инструмент, который позволяет всем заказчикам без каких-либо сложностей проходить этап закупочного цикла, начиная от инициации, согласования и экспертизы цены, согласования технического задания до заключения контракта. Только с помощью таких сервисов мы получаем возможность ежедневно обрабатывать огромное количество информации. Наша система подключена почти 50 внешним сервисам, включая систему казначейства Российской Федерации, Центрального Банка России. И, по последним замерам, обработка данных происходит в таком объеме, что каждую минуту в системе обрабатываются 800 тысяч операций. Поэтому без наличия четких регламентов, стандартов взаимодействия существование контрактной системы на сегодняшний день невозможно.

Второй инструмент, который выступает витриной всех объектов Москвы, выставленных на торги – это Инвестиционный портал. Через этот портал реализуются все объекты недвижимого имущества, там можно ознакомиться полностью с информацией об объекте, посмотреть 3D-тур и выйти на электронную площадку торгов, поучаствовать в них и заключить сделку.

И третий – Портал поставщиков, про который мы с вами уже проговорили.

– Сейчас практически все можно сделать, не выходя из дома. Просто зайти в телефон, нажать кнопку. А какие еще преимущества, кроме возможности дистанционного участия, имеет приобретение недвижимости на аукционах?

– Мы всегда говорим о том, что главное преимущество – это все-таки работа с городом. Это юридическая чистота любой сделки при приобретении недвижимого имущества. Покупатель, предложивший наилучшую цену, гарантировано заключит договор и переоформит на себя это недвижимое имущество.

– А кто может поучаствовать в торгах?

– Любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести объект недвижимости.

– Какая недвижимость наиболее популярна сейчас?

– Мы предлагаем достаточно большую палитру объектов как для бизнеса, так и для жителей города. Безусловно, у жителей пользуются популярностью квартиры. В прошлом году мы совершили 2,3 тысячи сделок по реализации квартир на торгах. И самые популярные форматы – это однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Если говорить про территорию столицы, то это Восточный, Северо-Восточный и Южный административные округа.

Также большой популярностью среди жителей пользуются машино-места. За прошлый год мы реализовали больше трех тысяч машино-мест, и в каждых торгах в среднем участвовало пять человек. Это достаточно большой уровень конкуренции на таких торгах. И если сейчас посмотреть на экспозицию машино-мест, то на нашей площадке представлено больше двух тысяч таких лотов, предлагаемых для жителей города.

А для бизнеса интересны, конечно, земельные участки под строительство, объекты для осуществления нестационарной торговли, либо какие-то готовые объекты недвижимости, где можно практически сразу начать ведение бизнеса. Наиболее популярный формат – это, так называемые, встроенные помещения площадью от 50 до 200 метров.

– Как часто вы проводите подобные "Дням московской конкуренции" мероприятия? Что планируете в ближайшем будущем?