В Ульяновской области госпитализировали проводника после ЧП с поездом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Четыре проводника поезда, сошедшего с рельсов в Ульяновской области, обратились за медпомощью, один из них госпитализирован, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).