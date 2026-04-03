В Госдуме рассказали о новых правилах продления пособий многодетным семьям - РИА Новости, 03.04.2026
02:09 03.04.2026
В Госдуме рассказали о новых правилах продления пособий многодетным семьям
В Госдуме рассказали о новых правилах продления пособий многодетным семьям - РИА Новости, 03.04.2026
В Госдуме рассказали о новых правилах продления пособий многодетным семьям
Российским многодетным семьям, уже получавшим единое пособие, в 2026 году сохранят выплату еще на 12 месяцев, если при новом обращении их среднедушевой доход... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T02:09:00+03:00
2026-04-03T02:09:00+03:00
общество, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме рассказали о новых правилах продления пособий многодетным семьям

РИА Новости: многодетные семьи могут продлить пособия при малом доходе

Российские рубли. Архивное фото
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российским многодетным семьям, уже получавшим единое пособие, в 2026 году сохранят выплату еще на 12 месяцев, если при новом обращении их среднедушевой доход превысит региональный прожиточный минимум не более, чем на 10%, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").
"В 2026 году для многодетных семей меняется порядок продления единого пособия. Смысл новой нормы сводится к следующему: если многодетная семья уже получала единое пособие и при новом обращении среднедушевой доход оказался выше регионального прожиточного минимума на душу населения, выплата может сохраниться еще на 12 месяцев, когда превышение укладывается в предел до 10%", - сказал Говырин.
Парламентарий уточнил, что это касается именно продления уже назначенного пособия. По его словам, подать заявление нужно в последний месяц прежнего периода выплаты либо в течение трех месяцев после его окончания.
"Если многодетная семья уже получает единое пособие и при продлении ее доход оказался выше регионального прожиточного минимума, выплата все равно может сохраниться еще на 12 месяцев. Это возможно в том случае, если превышение небольшое и укладывается в предел до 10%. При таком продлении семье назначают пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей. Иными словами, для проверки права на выплату смотрят, насколько доход семьи выше прожиточного минимума на душу населения, а сам размер выплаты считают по детскому прожиточному минимуму в регионе", - отметил он.
Говырин добавил, что смысл нового правила состоит в том, чтобы семья не теряла поддержку только из-за небольшого роста дохода. Отказы, вынесенные с января 2026 года именно по такому основанию, должны пересмотреть без повторного обращения со стороны родителей, подчеркнул он‌.
"Решения, принятые с 1 января 2026 года только из-за такого небольшого превышения дохода, подлежат пересмотру в беззаявительном порядке. Повторно обращаться семье не придется. О результате должны сообщить в электронном виде через личный кабинет. Сама норма по закону начинает действовать с 22 мая 2026 года, но распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2026 года, поэтому и запускается пересмотр январских и последующих отказов", - заключил он.
ОбществоАлексей ГовыринГосдума РФЕдиная Россия
 
 
