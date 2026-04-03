Рейтинг@Mail.ru
NYT: администрация США снизила пошлины на некоторые товары из металла - РИА Новости, 03.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/poshliny-2084928281.html
NYT: администрация США снизила пошлины на некоторые товары из металла
Администрация США снизила пошлины на ряд товаров из металла и упростила схему их расчета, сообщает в пятницу газета New York Times со ссылкой на брифинг... РИА Новости, 03.04.2026
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790665_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_15ba092bb2f9633071edd1856bdc7605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
NYT: США снизили пошлины на товары, в чьем составе есть сталь, алюминий и медь

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Администрация США снизила пошлины на ряд товаров из металла и упростила схему их расчета, сообщает в пятницу газета New York Times со ссылкой на брифинг неназванного высокопоставленного чиновника.
"Раньше компании приходилось платить 50% пошлину на металл, содержащийся в импортируемом товаре, плюс страновые пошлины на все остальные компоненты товара. Система требовала, чтобы компании высчитывали стоимость и происхождение даже мелких частиц металла или шарапов в своей продукции. Теперь система упрощена", - говорится в материале.
Теперь импортеры продукции, в массе которой сталь, алюминий или медь составляют более 15%, будут платить пошлину 25% со всей стоимости товара.
К товарам с меньшим содержанием этих металлов вообще не будут применяться пошлины на металлы, вместо этого за них будут платить просто как за товары из соответствующей номенклатуры по установленной для каждой страны ставке.
"Пошлины на прокатную сталь, алюминиевые листы и другие импортные товары, сделанные целиком или почти целиком из металла, останутся на уровне 50%, но способ их расчета тоже изменится", - пишет газета.
Пошлины будут взиматься со стоимости товара на американском рынке, а не с экспортной цены. Эта мера призвана противодействовать искусственному занижению цены иностранными экспортерами.
Кроме того, администрация снизила до 15% пошлины на индустриальное оборудование и оборудование для электросетей на 2027, чтобы простимулировать развитие этих сфер в США, говорится в статье.
"Товары, произведенные за рубежом полностью из американских стали, меди или алюминия, тоже будут облагаться более низкой пошлиной в размере 10%", - сказано там.
В феврале газета Wall Street Journal сообщала о том, что в администрации США обсуждаются возможные послабления пошлин на сталь и алюминий, однако официальных заявлений или решений по этому поводу пока сделано не было.
В марте 2025 года ввозная пошлина на алюминий была повышена с 10% до 25%, тем самым ставка была уравнена с действовавшей тогда пошлиной на сталь. Затем в июне 2025 года пошлины на большинство поставок стали и алюминия были увеличены до 50%.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала