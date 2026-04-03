NYT: администрация США снизила пошлины на некоторые товары из металла

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Администрация США снизила пошлины на ряд товаров из металла и упростила схему их расчета, сообщает в пятницу газета New York Times со ссылкой на брифинг неназванного высокопоставленного чиновника.

"Раньше компании приходилось платить 50% пошлину на металл, содержащийся в импортируемом товаре, плюс страновые пошлины на все остальные компоненты товара. Система требовала, чтобы компании высчитывали стоимость и происхождение даже мелких частиц металла или шарапов в своей продукции. Теперь система упрощена", - говорится в материале.

Теперь импортеры продукции, в массе которой сталь, алюминий или медь составляют более 15%, будут платить пошлину 25% со всей стоимости товара.

К товарам с меньшим содержанием этих металлов вообще не будут применяться пошлины на металлы, вместо этого за них будут платить просто как за товары из соответствующей номенклатуры по установленной для каждой страны ставке.

"Пошлины на прокатную сталь, алюминиевые листы и другие импортные товары, сделанные целиком или почти целиком из металла, останутся на уровне 50%, но способ их расчета тоже изменится", - пишет газета.

Пошлины будут взиматься со стоимости товара на американском рынке, а не с экспортной цены. Эта мера призвана противодействовать искусственному занижению цены иностранными экспортерами.

Кроме того, администрация снизила до 15% пошлины на индустриальное оборудование и оборудование для электросетей на 2027, чтобы простимулировать развитие этих сфер в США , говорится в статье.

"Товары, произведенные за рубежом полностью из американских стали, меди или алюминия, тоже будут облагаться более низкой пошлиной в размере 10%", - сказано там.

В феврале газета Wall Street Journal сообщала о том, что в администрации США обсуждаются возможные послабления пошлин на сталь и алюминий, однако официальных заявлений или решений по этому поводу пока сделано не было.