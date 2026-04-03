"Считают все": Сикорский выступил с мрачным предупреждением для Киева

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украина может остаться без поставок американских ракет из-за затягивающейся войны США с Ираном, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью телеканалу TVN24.
По его словам, недавние заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе из НАТО и угроз ослабления помощи Киеву вызывают озабоченность у Брюсселя, но игнорировать их нельзя.
"Мы должны рассмотреть альтернативы. НАТО — наша опора, но мы не можем делать вид, что президент США не имеет в виду то, что говорит", — подытожил дипломат.
Вчера американский лидер во время выступления на пасхальном обеде в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не должны были вмешиваться в конфликт на Украине.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что глава Белого дома пригрозил полностью остановить поставки американского вооружения Украине, если Европа не присоединится к военной коалиции для снятия блокады с Ормузского пролива.
На прошлой неделе Трамп утверждал, что не стал бы оказывать помощь Киеву, если бы был президентом вместо бывшего американского лидера Джо Байдена.