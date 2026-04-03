Поисковики рассказали, чем осложняются поиски семьи Усольцевых

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Поиски пропавшей семьи Усольцевых в тайге под Красноярском осложняются погодными условиями и состоянием рельефа, рассказали РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

"В первую очередь - погодные условия и состояние рельефа осложняют поиски. Когда семья заходила в лес, снега ещё не было, но когда на место прибыли добровольцы, спасатели и начались поисково-спасательные мероприятия, снег выпал", - рассказали в организации.

Там отметили, что следы пропавших, которые могли бы помочь поисковикам, были уже скрыты под снежным покровом.