Прохожие идут под дождем по улице в Москве. Архивное фото

Синоптик рассказал о погоде в Вербное воскресенье в Москве

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Дожди, порывистый ветер и температура до плюс восьми градусов ожидаются в Москве в Вербное воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Столичный главк МЧС России во вторник предупредил об аномально теплой погоде с температурой на семь и борее градусов выше климатической нормы со среды по воскресенье в Москве

"В воскресный день погода в столичном регионе будет гораздо хуже, чем в субботу. За формирование синоптической ситуации будет отвечать активный циклон, который быстро промчится из акватории Финского залива на восток Центрального федерального округа. В такой ситуации в Москве и окрестностях - облачно, временами дожди", - рассказал агентству Леус

Синоптик отметил, что ночью в воскресенье в столице температура будет до плюс двух - плюс четырех градусов, а в Подмосковье - до плюс одного - плюс пяти градусов, при этом днем будут от плюс шести до плюс восьми градусов в центральной части города и от плюс четырех до плюс девяти градусов по области.

"Такие температуры даже немного ниже климатической нормы этого дня (5 апреля - ред.). Ветер будет западный, со скоростью в пять-десять метров в секунду, ветер ожидается порывистый", - заключил Леус.