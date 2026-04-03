Пассажирский поезд едет мимо опрокинутых вагонов после открытия движения 3 апреля 2026

Пассажирский поезд едет мимо опрокинутых вагонов после открытия движения 3 апреля 2026

В Ульяновской области, где сошли с рельсов вагоны, возобновили движение

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Движение поездов в районе станции Бряндино в Ульяновской области, где сошли вагоны пассажирского поезда Москва-Челябинск, возобновлено, железнодорожники завершили необходимые восстановительные работы, сообщили в РЖД.

"Движение поездов в районе станции Бряндино в Ульяновской области возобновлено. Железнодорожники завершили необходимые восстановительные работы в районе станции Бряндино в Ульяновской области, где сегодня произошёл сход вагонов пассажирского поезда №302 Москва Челябинск . По участку сначала проследовал грузовой состав, а затем пассажирский поезд", - говорится в сообщении

Отмечается, что РЖД принимают все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего ввода их в график.

"Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и на сайте РЖД и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД", - добавляется в сообщении.