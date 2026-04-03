17:03 03.04.2026 (обновлено: 18:57 03.04.2026)
В Ульяновской области, где сошли с рельсов вагоны, возобновили движение
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Движение поездов в районе станции Бряндино в Ульяновской области, где сошли вагоны пассажирского поезда Москва-Челябинск, возобновлено, железнодорожники завершили необходимые восстановительные работы, сообщили в РЖД.
"Движение поездов в районе станции Бряндино в Ульяновской области возобновлено. Железнодорожники завершили необходимые восстановительные работы в районе станции Бряндино в Ульяновской области, где сегодня произошёл сход вагонов пассажирского поезда №302 МоскваЧелябинск. По участку сначала проследовал грузовой состав, а затем пассажирский поезд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что РЖД принимают все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего ввода их в график.
"Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и на сайте РЖД и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД", - добавляется в сообщении.
Семь вагонов пассажирского поезда Москва-Челябинск сошли с рельсов в Ульяновской области утром 3 апреля. По данным Минздрава РФ, пострадали 24 человека, в том числе 4 детей. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Семь вагонов пассажирского поезда № 302 Челябинск — Москва сошли с рельсов и опрокинулись в районе станции Бряндино в Ульяновской области.

Семь вагонов пассажирского поезда № 302 Челябинск — Москва сошли с рельсов и опрокинулись в районе станции Бряндино в Ульяновской области.

Это произошло в 06:26 мск 3 апреля.

Это произошло в 06:26 мск 3 апреля.

Пострадали 24 человека, в том числе четверо детей. После осмотра госпитализировали 18 человек, состояние двоих оценивается как тяжелое.

Пострадали 24 человека, в том числе четверо детей. После осмотра госпитализировали 18 человек, состояние двоих оценивается как тяжелое.

Всего в поезде ехали 412 пассажиров, среди них было 65 детей. Всех эвакуировали и отправили в Ульяновск.

Всего в поезде ехали 412 пассажиров, среди них было 65 детей. Всех эвакуировали и отправили в Ульяновск.

По предварительным данным, причиной аварии стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна. Один из очевидцев рассказал, что видел на месте схода поезда лопнувший рельс.

По предварительным данным, причиной аварии стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна. Один из очевидцев рассказал, что видел на месте схода поезда лопнувший рельс.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

