В поезде, сошедшем с рельсов, ехала группа школьников из Златоуста

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апр - РИА Новости. Группа из Златоуста Челябинской области - 19 школьников и трое сопровождающих ехали в поезде, где произошло ЧП в Ульяновской области, у одного ребенка возможно перелом, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.