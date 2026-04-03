Почти 160 жителей Челябинской области ехали в сошедшем с рельсов поезде

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апр - РИА Новости. Почти 160 жителей Челябинской области, в том числе 65 детей, ехали в поезде Москва-Челябинск, у которого сошли вагоны в Ульяновской области, сообщил челябинский губернатор Алексей Текслер.