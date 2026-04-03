Опрос россиян показал, с какого возраста детям стоит начинать подрабатывать

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Почти каждый четвертый (23%) россиянин считает, что детям стоит начинать подрабатывать в 10-11 классах, а каждый третий (34%) полагает, что подработку нужно искать на первых курсах вуза или колледжа, следует из результатов опроса сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которые есть в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что еще 17% россиян считают подходящим временем окончание средней школы, а 26% уверены, что подросткам не стоит работать вовсе.

Согласно данным опроса, наиболее подходящими профессиями для подработки подростков респонденты считают работу курьером (66%), сборщиком заказов (63%) и официантом (43%). Работу аниматора считают уместной 39% опрошенных, сотрудника склада - 34%, продавца-консультанта - 33%, а занятость промоутером поддерживают 27% респондентов.

Кроме того, еще по 23% голосов набрали позиции бариста и менеджера групп в социальных сетях. Работу няней одобряют 21% участников исследования, копирайтером - 20%, репетитором - 19%. Еще 16% респондентов допускают труд подростков на строительных объектах, а 10% указали другие варианты, включая работу программистом, блогером и на производстве.