Опрос россиян показал, с какого возраста детям стоит начинать подрабатывать - РИА Новости, 03.04.2026
04:06 03.04.2026 (обновлено: 09:55 03.04.2026)
Опрос россиян показал, с какого возраста детям стоит начинать подрабатывать
Почти каждый четвертый (23%) россиянин считает, что детям стоит начинать подрабатывать в 10-11 классах, а каждый третий (34%) полагает, что подработку нужно искать на первых курсах вуза или колледжа.
Опрос россиян показал, с какого возраста детям стоит начинать подрабатывать

РИА Новости: треть россиян считает, что подрабатывать нужно на первом курсе вуза

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПодростки на выставке-форуме "Россия"
Подростки на выставке-форуме "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Почти каждый четвертый (23%) россиянин считает, что детям стоит начинать подрабатывать в 10-11 классах, а каждый третий (34%) полагает, что подработку нужно искать на первых курсах вуза или колледжа, следует из результатов опроса сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Оптимальным периодом для начала подработки 23% опрошенных считают 10-11 классы, в то время как 34% респондентов отдают предпочтение первым курсам вуза или колледжа", - говорится в результатах опроса сервисов "Работа.ру" и "Подработка".
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Стало известно, сколько россиян планируют искать подработку
10 марта, 02:48
Уточняется, что еще 17% россиян считают подходящим временем окончание средней школы, а 26% уверены, что подросткам не стоит работать вовсе.
Согласно данным опроса, наиболее подходящими профессиями для подработки подростков респонденты считают работу курьером (66%), сборщиком заказов (63%) и официантом (43%). Работу аниматора считают уместной 39% опрошенных, сотрудника склада - 34%, продавца-консультанта - 33%, а занятость промоутером поддерживают 27% респондентов.
Кроме того, еще по 23% голосов набрали позиции бариста и менеджера групп в социальных сетях. Работу няней одобряют 21% участников исследования, копирайтером - 20%, репетитором - 19%. Еще 16% респондентов допускают труд подростков на строительных объектах, а 10% указали другие варианты, включая работу программистом, блогером и на производстве.
Опрос проводился в марте 2026 года среди более чем 3,2 тысячи россиян. Данные по погрешности не приводятся.
Оператор колл-центра - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Названы самые востребованные вакансии для подростков в России
18 февраля, 02:25
 
