Первые заявления на переселение из аварийного жилья подали в Подмосковье
15:46 03.04.2026
Первые заявления на переселение из аварийного жилья подали в Подмосковье
Первые заявления на переселение из аварийного жилья подали в Подмосковье
Жители Московской области подали 13 заявлений в первый день действия программы выдачи сертификатов для переселения из непригодного жилья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.04.2026
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Жители Московской области подали 13 заявлений в первый день действия программы выдачи сертификатов для переселения из непригодного жилья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
"Первые встречи с собственниками и нанимателями жилья в аварийных домах пройдут 4-5 апреля в округах Подмосковья. В первый день действия программы жители аварийных домов подали 13 заявлений, последовать примеру первых участников программы и подать заявление можно до 1 июля 2026 года", — приводит пресс-служба слова министра строительного комплекса Московской области Александра Туровского.
Программа началась в Подмосковье 31 марта. В этом году планируют расселить более 70 тысяч квадратных метров аварийного жилья, которых включили в госпрограмму до 1 января 2026 года.
Первые заявления на сертификаты уже подали жители Коломны, Клина, Шатуры, Солнечногорска, Раменского и Волоколамского округа.
Участники программы могут купить квартиру в новостройке в любом округе Подмосковья. Государство выкупает аварийные квадратные метры по цене 181,7 тысячи рублей за квадратный метр. Минимальная оплачиваемая площадь — 28 квадратных метров. Если аварийное помещение меньше 15 квадратов, собственник все равно получит сертификат на сумму равную стоимости 28 квадратных метров. Это примерно 5 миллионов рублей. А если квартира больше, сертификат выдадут на всю ее площадь.
Если стоимость выбранной новой квартиры выше суммы сертификата, жители аварийного жилья вправе осуществить доплату за счет личных сбережений.
Чтобы получить сертификат, нужно выполнить три условия: раньше вы не получали такую выплату; ваш дом официально признан аварийным и включен в подмосковную программу расселения; на тот момент, когда дом признали аварийным, у вас не было другого жилья в собственности или по договору социального найма.
Заявление необходимо подать в администрацию своего округа. В случае если одобрен сертификат соглашение о его выдаче нужно заключить в срок до 3 августа 2026 год. Самостоятельно осуществить поиск помещения и заключить договор купли-продажи в срок до 1 октября 2026 года.
