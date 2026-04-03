"Это необъяснимо": что ученые неожиданно нашли на Туринской плащанице

Туринская плащаница до реставрации 2002 года. Лобное (а) и дорсальное (б) изображение

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Кусок льняной ткани хранится в итальянском Турине почти 450 лет. Миллионы верят, что это та самая, в которую завернули тело Иисуса после распятия. Ученые спорят: средневековая подделка или подлинная реликвия? Новое исследование ДНК добавило загадок. Туринская плащаница оказалась гораздо сложнее, чем считалось. Что именно обнаружили?

Что такое Туринская плащаница

Туринская плащаница — это льняное полотно размером 4,4 на 1,1 метра с отпечатком распятого человека. Первое упоминание о ней в документах относится к 1354 году — тогда плащаница находилась во Франции. С 1578-го она хранится в соборе Святого Иоанна Крестителя в итальянском Турине.

Католическая церковь никогда официально не объявляла плащаницу подлинной или фальшивой. Позиция осторожная: можно почитать, но не обязательно верить.

В 1988-м ученые провели радиоуглеродный анализ и определили: ткань изготовлена между 1260 и 1390 годами, то есть в Средневековье. Казалось бы, вопрос закрыт. Но некоторые исследователи продолжают оспаривать эту датировку, ссылаясь на возможные ошибки в анализе.

Что именно нашли

В марте 2026 года группа ученых под руководством профессора Джанни Баркаччи из Университета Падуи опубликовала результаты нового анализа ДНК на плащанице. Они изучили образцы, которые были собраны еще в 1978-м во время официального исследования. Тогда с ткани пылесосом сняли микроскопические частицы пыли и волокон.

Ученые применили современные методы генетического анализа — секвенирование нового поколения. И обнаружили на плащанице настоящий биологический "зоопарк".

Человеческая ДНК оказалась крайне разнообразной:

больше 55 процентов — это генетические линии из Ближнего Востока;

около 39 процентов — из Индии;

и меньше шести процентов — из Европы.

Если ткань сделали во Франции в XIII веке и потом она хранилась в европейских церквях, почему на ней почти нет европейской ДНК? И откуда там столько индийских следов?

© РИА Новости . Антон Скрипунов Место хранения Туринской плащаницы в Дуомо ди Торино

Индийский лен и римские торговые пути

Исследователи предложили два объяснения. Первое: сам лен, из которого соткана плащаница, мог быть произведен в Индии. Древние римляне активно торговали с долиной Инда и закупали оттуда дорогие ткани. Старое латинское название плащаницы — "синдон" — может происходить от слов, отсылающих к региону Синд в Индии.

Второе: ткань могла долго находиться на Ближнем Востоке, где с ней контактировали люди индийского происхождения. Например, в Иерусалимском храме использовали тонкий индийский лен для одежд первосвященника — об этом упоминают раввинские тексты.

Следы со всего света

Но ДНК людей — это еще не все. Ученые обнаружили микроорганизмы, которые живут только в экстремально соленой среде — например, в районе Мертвого моря. Это подтверждает, что плащаница действительно побывала на Ближнем Востоке.

Кроме того, на ткани нашли следы растений: морковь, пшеница, перец, помидоры, картофель. Последние три вообще попали в Европу только после путешествий Колумба, то есть уже в XV-XVI веках.

Обнаружили ДНК кошек, собак, кур, коров, коз, овец, свиней, лошадей, оленей, кроликов. Даже рыб: серой кефали, атлантической трески. Нашли клещей, мух, тлю.

Невозможно найти "оригинал"

Исследователи честно признали: такое количество разнообразной ДНК делает невозможным выделение "оригинальной" — той, которая была на ткани изначально. Слишком много людей прикасалось к плащанице, молилось перед ней, изучало ее, дышало на нее. Даже ДНК ученого, который брал образцы в 1978 году, обнаружили на ткани.

Получается замкнутый круг. Чем больше плащаницу исследуют, тем больше "загрязняют" ее новыми биологическими следами. И тем труднее понять, что там было в самом начале.