Переводы на нужды СВО не должны попадать под контроль ФНС, считает депутат

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Банковские переводы физических лиц на помощь участникам специальной военной операции должны считаться благотворительными и не попадать под контроль налоговиков как подозрительные, заявил депутат Брянской областной думы, зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов.

Накануне Федеральная налоговая служба России сообщила РИА Новости, что предполагает контролировать случаи, когда физлицо получает переводами и не декларирует доходы на сумму свыше 2,4 миллиона рублей в год, при этом переводы от близких родственников под этот контроль попадать не будут. Целью является выявление незадекларированных доходов от предпринимательской деятельности.