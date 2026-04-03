Пассажир поезда, сошедшего с рельсов под Ульяновском, рассказал о ЧП
Пассажир поезда, сошедшего с рельсов под Ульяновском, рассказал о ЧП - РИА Новости, 03.04.2026
Пассажир поезда, сошедшего с рельсов под Ульяновском, рассказал о ЧП
Пассажир поезда Москва-Челябинск, который сошел с рельсов в Ульяновской области, рассказал РИА Новости, как во время происшествия вагон завалился набок и люди... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T15:44:00+03:00
2026-04-03T15:44:00+03:00
2026-04-03T16:15:00+03:00
происшествия
ульяновская область
россия
челябинск
ульяновская область
россия
челябинск
происшествия, ульяновская область, россия, челябинск
Происшествия, Ульяновская область, Россия, Челябинск
Пассажир поезда, сошедшего с рельсов под Ульяновском, рассказал о ЧП
Пассажир поезда Москва-Челябинск рассказал, как вагон завалился набок
УЛЬЯНОВСК, 3 апр – РИА Новости. Пассажир поезда Москва-Челябинск, который сошел с рельсов в Ульяновской области, рассказал РИА Новости, как во время происшествия вагон завалился набок и люди попадали в проход.
Семь вагонов пассажирского поезда Москва-Челябинск сошли с рельсов в Ульяновской области
утром 3 апреля. По данным Минздрава РФ, пострадали 24 человека, в том числе 4 детей. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
"Вагон упал набок и нас всех, кто сидели на сидячих местах, выкинуло в проход. Мужчины разбили окно, стали поднимать и передавать людей, вытаскивать наружу. В итоге у одной девочки нога сломана, еще парню из нашего вагона швы наложили. Дождались помощи и уже через час нас доставили в Ульяновск", - сказал мужчина.
По его словам, всех пассажиров осмотрели медики, а сейчас он находится в резервном поезде и ждет отправки домой в Челябинск
.