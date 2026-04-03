Пассажир поезда, сошедшего с рельсов под Ульяновском, рассказал о ЧП

УЛЬЯНОВСК, 3 апр – РИА Новости. Пассажир поезда Москва-Челябинск, который сошел с рельсов в Ульяновской области, рассказал РИА Новости, как во время происшествия вагон завалился набок и люди попадали в проход.

"Вагон упал набок и нас всех, кто сидели на сидячих местах, выкинуло в проход. Мужчины разбили окно, стали поднимать и передавать людей, вытаскивать наружу. В итоге у одной девочки нога сломана, еще парню из нашего вагона швы наложили. Дождались помощи и уже через час нас доставили в Ульяновск", - сказал мужчина.