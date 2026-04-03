Пентагон подтвердил отставку начальника штаба армии США

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил сообщения об отставке начальника штаба армии США генерала Рэнди Джорджа.
"Генерал Рэнди Джордж уходит в отставку с поста 41-го начальника штаба армии США с немедленным вступлением в силу. Военное министерство выражает благодарность генералу Джорджу за десятилетия службы нашей стране. Мы желаем ему всего наилучшего на пенсии", — говорится в заявлении, опубликованном Парнеллом в соцсети X.
Ранее CBS сообщил, что Пит Хегсет попросил начальника штаба армии США немедленно уйти в отставку. По данным телеканала, глава Пентагона хочет видеть на этой должности человека, который реализует в армии видение президента США Дональда Трампа и его самого.
Джордж пробыл на этой должности несколько десятилетий. Впервые он принял участие в боевых действиях во время войны в Персидском заливе, а также в более поздних конфликтах в Ираке и Афганистане.
Начальник штаба Вооруженных сил США обычно занимает свой пост в течение четырех лет. Таким образом, Джордж должен был покинуть его в следующем году: сенат утвердил кандидатуру в 2023-м — после выдвижения экс-президентом Джо Байденом.
В качестве возможного преемника CBS назвал бывшего помощника Хегсета и нынешнего заместителя начальника штаба армии, генерала Кристофера Ланеве. Ранее он занимал должность командующего 82-й воздушно-десантной дивизией ВС США.
