Источник: страны Персидского залива участвуют в операциях США против Ирана

"На территории королевства также дислоцировались самолеты патрульно-разведывательной авиации ЕР-ЗЕ "Ариес", Р-8а "Посейдон", осуществлявшие сбор разведданных и контроль обстановки в прибрежных районах ИРИ, ее водах и в акватории Персидского залива при подготовке Пентагоном предстоявшей операции", — пояснил он.

"В ходе операции используется также авиабаза имени принца Султана в Саудовской Аравии, в 110 километрах к юго-востоку от Эр-Рияда . На ней размещаются американские самолеты E-3G Sentry, Е-11А и С-17 Globemaster, — рассказал источник.

В Иордании основным опорным пунктом американцев является база ВВС Муваффак Салти под городом Азрак, откуда наиболее часто наносятся удары по целям в Иране. На ней дислоцированы как минимум две эскадрильи боевых самолетов, системы PJ1C и ПВО, а также свыше трех тысяч военнослужащих, отметил собеседник агентства.