Источник: страны Персидского залива участвуют в операциях США против Ирана

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Власти арабских стран Персидского залива участвуют в операциях США против Ирана, сообщил РИА Новости источник.
"Как известно, официально власти арабских государств Персидского залива и Иордании категорически отрицают свою вовлеченность в военную операцию США и Израиля против Ирана. Однако такая деятельность в ряде случаев имеет место", — сказал он.
По словам собеседника агентства, очевидно, что прямое участие в нанесении ударов по иранцам принимает корабельная группировка базирующегося в Бахрейне 5-го флота ВМС США.
"На территории королевства также дислоцировались самолеты патрульно-разведывательной авиации ЕР-ЗЕ "Ариес", Р-8а "Посейдон", осуществлявшие сбор разведданных и контроль обстановки в прибрежных районах ИРИ, ее водах и в акватории Персидского залива при подготовке Пентагоном предстоявшей операции", — пояснил он.
Собеседник агентства добавил, что расположенные в Кувейте военные объекты используются американцами в логистических и разведывательных целях. Он также напомнил, что в СМИ распространяются слухи о том, что Пентагон задействует размещенные в ОАЭ силы и средства, прежде всего военные самолеты и БПЛА на базе эмиратских ВВС Дафра, для воздушной разведки и определения целей на территории Ирана. Именно поэтому американский сегмент базы регулярно становится мишенью для иранских атак, пояснил он.
"В ходе операции используется также авиабаза имени принца Султана в Саудовской Аравии, в 110 километрах к юго-востоку от Эр-Рияда. На ней размещаются американские самолеты E-3G Sentry, Е-11А и С-17 Globemaster, — рассказал источник.
В Иордании основным опорным пунктом американцев является база ВВС Муваффак Салти под городом Азрак, откуда наиболее часто наносятся удары по целям в Иране. На ней дислоцированы как минимум две эскадрильи боевых самолетов, системы PJ1C и ПВО, а также свыше трех тысяч военнослужащих, отметил собеседник агентства.