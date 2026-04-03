18:22 03.04.2026
В Ливане три миротворца пострадали при взрыве на базе Временных сил ООН
В мире, Израиль, Ливан, ООН, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Автомобиль скорой помощи в Ливане
Автомобиль скорой помощи в Ливане. Архивное фото
БЕЙРУТ, 3 апр - РИА Новости. Взрыв на базе Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL) стал причиной ранения троих миротворцев, заявила официальный представитель миссии Кандис Ардиэль.
"Взрыв внутри объекта ООН сегодня во второй половине дня в районе Адейсе привел к ранению трех миротворцев, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время всех их доставляют в больницу", - написала Ардиэль в своем заявлении.
По словам представительницы миссии, источник взрыва остается неизвестным, началось расследование.
Эскалация между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения в регионе. В ответ Армия обороны Израиля приступила к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге республики.
Ранее в UNIFIL сообщили о гибели 29 марта индонезийского миротворца в результате попадания снаряда по одной из позиций. Позже миссия подчеркнула, что в понедельник еще два миротворца погибли в результате атаки на их патрульную машину в районе Бани-Хайян.
