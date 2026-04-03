https://ria.ru/20260403/obyavleniya-2084904717.html
Россиян предупредили о фейковых объявлениях о сборе пожертвований у храмов
2026-04-03T07:48:00+03:00
русская православная церковь
пасха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004057704_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_89712c804ade9ad2e1617e7d200f94a5.jpg
https://ria.ru/20260401/dvilyanskiy-2084322090.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004057704_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d36ac836097e250c9b3daee74f5c9f3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мошенники в преддверии Пасхи размещают возле храмов объявления о сборе пожертвований в благотворительный фонд или на церковные нужды с QR-кодами на фишинговые сайты, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
"Преступники размещают объявление с QR-кодами возле храмов с предложением сделать пожертвование в благотворительный фонд или на церковные нужды", - сказала юрист.
Она добавила, что при переходе по коду пользователь попадает на фишинговый сайт, с помощью которого мошенники крадут его аккаунт или персональные данные.
Светлое Воскресение Христово - Пасху в 2026 году в Русской православной церкви
отмечают 12 апреля.