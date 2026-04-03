Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Россиян предупредили о фейковых объявлениях о сборе пожертвований у храмов

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мошенники в преддверии Пасхи размещают возле храмов объявления о сборе пожертвований в благотворительный фонд или на церковные нужды с QR-кодами на фишинговые сайты, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

"Преступники размещают объявление с QR-кодами возле храмов с предложением сделать пожертвование в благотворительный фонд или на церковные нужды", - сказала юрист.

Она добавила, что при переходе по коду пользователь попадает на фишинговый сайт, с помощью которого мошенники крадут его аккаунт или персональные данные.