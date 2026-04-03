Юрист рассказал, что грозит за общение с британскими дипломатами
Общение с иностранными дипломатами может нести серьезные юридические риски для граждан России, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T02:52:00+03:00
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Общение с иностранными дипломатами может нести серьезные юридические риски для граждан России, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Юрист напомнил, что в марте ФСБ
выявила признаки шпионажа у ряда британских дипломатов, включая прикомандированных атташе, что привело к их высылке. Он отметил, что любые несогласованные встречи с иностранными дипломатами могут быть расценены как попытки установления конфиденциального сотрудничества.
"Общение с иностранными дипломатами, которых власти подозревают в разведывательной деятельности, в текущих условиях несет серьезные юридические риски для граждан РФ
. За конфиденциальное сотрудничество, то есть установление и поддержание контактов с представителем иностранного государства для помощи в деятельности против безопасности РФ, можно получить срок до 8 лет лишения свободы", - сказал Хаминский
.
По его словам, для обвинения не обязательно передавать иностранному дипломату государственную тайну, достаточно самого факта скрытного взаимодействия, а даже случайное разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена, влечет до семи лет лишения свободы.
"Если общение перерастает в оказание финансовой, консультационной или иной помощи иностранному государству в деятельности против безопасности России, наказание может составить до 20 лет или пожизненное лишение свободы", - добавил юрист.
ФСБ России рекомендует соотечественникам во избежание негативных последствий, вплоть до уголовной ответственности, воздержаться от проведения несогласованных с МИД России встреч с британскими дипломатами, в том числе на территории английской дипмиссии, так как под прикрытием официальных дипломатических должностей могут скрываться сотрудники спецслужб.