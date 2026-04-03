Флаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России в Москве. Архивное фото

Юрист рассказал, что грозит за общение с британскими дипломатами

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Общение с иностранными дипломатами может нести серьезные юридические риски для граждан России, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист напомнил, что в марте ФСБ выявила признаки шпионажа у ряда британских дипломатов, включая прикомандированных атташе, что привело к их высылке. Он отметил, что любые несогласованные встречи с иностранными дипломатами могут быть расценены как попытки установления конфиденциального сотрудничества.

"Общение с иностранными дипломатами, которых власти подозревают в разведывательной деятельности, в текущих условиях несет серьезные юридические риски для граждан РФ . За конфиденциальное сотрудничество, то есть установление и поддержание контактов с представителем иностранного государства для помощи в деятельности против безопасности РФ, можно получить срок до 8 лет лишения свободы", - сказал Хаминский

По его словам, для обвинения не обязательно передавать иностранному дипломату государственную тайну, достаточно самого факта скрытного взаимодействия, а даже случайное разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена, влечет до семи лет лишения свободы.

"Если общение перерастает в оказание финансовой, консультационной или иной помощи иностранному государству в деятельности против безопасности России, наказание может составить до 20 лет или пожизненное лишение свободы", - добавил юрист.