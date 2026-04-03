Эксперт назвал союзников США в Восточной Европе не очень ценным ресурсом

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Европейский союз "взбрыкивает" против США, на этом фоне у Штатов остаются "почитатели" в Восточной Европе, такие как Польша и Молдавия, однако они не являются ценным ресурсом, выразил мнение в беседе с РИА Новости доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Сидоров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал ряд стран объединиться для достижения независимости от США , а также заявил, что не хочет быть вассалом Соединенных Штатов.

"Независимая позиция и "взбрыкивание", я бы сказал, европейских стран - это не нынешняя тенденция. Она происходила всегда... У Соединенных Штатов в Восточной Европе много почитателей. Например, Польша , которая ориентируется, в общем, не столько на Брюссель , сколько на Соединенные Штаты... Молдова , которая, как бы сказать, не является ценным ресурсом для США", - сказал Сидоров, комментируя "ссоры" между США и Европой

Эксперт напомнил про так называемых "Кричащих орлов" - неформальное название 101-й воздушно-десантной дивизии США, которую в 2022 году перебрасывали в Румынию недалеко от границы с Молдавией и Украиной

"Молдова – это часть именно этой политики. Но мне думается, что для американцев сейчас это неактуально", - указал эксперт.

В Европейском союзе при этом может еще возникнуть подковерная борьба о том, кто будет "главным", если не будет США.