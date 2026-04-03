Военный аналитик объяснил, почему Трамп недоволен НАТО

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп недоволен НАТО, потому что он не может контролировать это объединение из-за его бюрократии, таким мнением поделился с РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

"Он любит, чтобы он поднял трубку, и чтобы все стало выполняться в соответствии с его решениями, а НАТО не такая организация. НАТО требует общего сбора, совещаний и все остальное. Это такая очень большая бюрократическая структура, Трампу она не нравится, она ему не подходит", - отметил Клинцевич.

Он подчеркнул, что НАТО также не нравится Трампу из-за того, что он не имеет в ней, как ему кажется, заслуженного большинства.