Военный аналитик объяснил, почему Трамп недоволен НАТО - РИА Новости, 03.04.2026
08:23 03.04.2026
Военный аналитик объяснил, почему Трамп недоволен НАТО
Президент США Дональд Трамп недоволен НАТО, потому что он не может контролировать это объединение из-за его бюрократии, таким мнением поделился с РИА Новости... РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T08:23:00+03:00
Военный аналитик объяснил, почему Трамп недоволен НАТО

Клинцевич: Трамп недоволен НАТО из-за его бюрократии

© REUTERS / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп недоволен НАТО, потому что он не может контролировать это объединение из-за его бюрократии, таким мнением поделился с РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
"Он любит, чтобы он поднял трубку, и чтобы все стало выполняться в соответствии с его решениями, а НАТО не такая организация. НАТО требует общего сбора, совещаний и все остальное. Это такая очень большая бюрократическая структура, Трампу она не нравится, она ему не подходит", - отметил Клинцевич.
Он подчеркнул, что НАТО также не нравится Трампу из-за того, что он не имеет в ней, как ему кажется, заслуженного большинства.
"То есть он всегда считал, что он сможет там быстро командовать, а этого не происходит", - подчеркнул Клинцевич.
"Бумажный тигр": Трамп обидел НАТО до смерти
2 апреля, 08:00
 
